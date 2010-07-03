Сыну принца Гарри дали новое имя во время поездки в ЮАР

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Арчи Маунтбеттен-Виндзор – член британской королевской семьи, восьмой правнук королевы Елизаветы II – получил от совета женщин-старейшин одного из криминальных районов Кейптауна имя Нцика.

"Нцика означает (в переводе. – Прим. ред.) "стержень силы", – цитирует ТАСС директора фонда Justice Desk Джессику Дьюхерст. По ее словам, каждый прибывающий в качестве гостя в эту часть Южной Африки получает от местных жителей новое имя.

Принц Гарри, его супруга Меган Маркл, их сын Арчи оказались в ЮАР в рамках первой официальной семейной поездки за пределами Соединенного Королевства.

В августе королевская чета посетила Шотландию и получила новый титул. Герцог и герцогиня Сассекские стали графом и графиней Дамбартон. Но так пару будут называть только в Шотландии.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская впервые вывела в свет сына Арчи. Она взяла малыша на королевский турнир по поло.

Восьмой правнук королевы Елизаветы II занимает седьмое место в линии престолонаследия. В очереди перед ним находятся дед – принц Чарльз, дядя – принц Уильям, трое детей принца Уильяма и его отец – принц Гарри.

