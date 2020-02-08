"Оскар 2020": опубликовано "абсолютное предсказание" победителей

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Телеканал "Синема" обнародовал "абсолютное предсказание" победителей премии "Оскар" – единственный в своем роде и рассчитанный по уникальной методике список главных претендентов на награды в этом году, на которых ставят чаще всего. Он учитывает в себе два фактора: мнения главных мировых изданий и данные крупнейших букмекерских контор. Воспользовавшись этим списком, можно понять, кого эксперты видят победителем и, главное, почему.

Для составления "предсказания" были отобраны 10 источников, общий охват которых превышает 267 миллионов человек в месяц: порталы THR, Variety, Rolling Stone, MovieWeb, GQ, Rotten Tomatoes, "Фильм Про", "КиноПоиск", GoldDerby, специализирующиеся на прогнозах в сфере развлечений, и одна из крупнейших мировых букмекерских контор William Hill.

В список будущих обладателей "Оскара" попали те, кому прогнозируют победу большинство источников:

"Лучший фильм" – "1917";

"Лучший режиссер" – Сэм Мендес ("1917");

"Лучший актер" – Хоакин Феникс ("Джокер");

"Лучшая актриса" – Рене Зеллвегер ("Джуди");

"Лучший актер второго плана" – Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде");

"Лучшая актриса второго плана" – Лора Дерн ("Брачная история");

"Лучший анимационный фильм" – "История игрушек 4";

"Лучший иностранный фильм" – "Паразиты";

"Лучший оригинальный сценарий" – Пон Джун Хо и Хан Джин Вон ("Паразиты");

"Лучший адаптированный сценарий" – Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо").

Звание лучшего фильма, согласно большинству предсказаний, получит военная драма Сэма Мендеса "1917", подвинув своего главного конкурента – трагикомедию "Паразиты". Автор портала MovieWeb назвал работу Мендеса потрясающим зрелищем и вместе с тем политическим заявлением, а обозреватель Variety обращает внимание, что представить победу фильма несложно: история "Оскара" помнит многие фильмы-победители о войне, среди них "Английский пациент", "Взвод" и "Повелитель бури". В победе картины Сэма Мендеса не уверен только киносайт "Фильм Про", редакция которого ставит на ретро-драму "Однажды в... Голливуде", а также агрегатор Rotten Tomatoes, который ожидает триумфа "Паразитов".

Одна из крупнейших букмекерских контор Соединенного Королевства William Hill установила "1917" самый низкий коэффициент на победу – 1,61 (чем ниже коэффициент, тем выше вероятность данного исхода). Номинантом-аутсайдером аналитики считают гоночную драму "Ford против Ferrari". Его коэффициент – 251,00. Но это не значит, что фильм никому не нравится. Оценки на Rotten Tomatoes говорят о всеобщей любви к проекту: зрителей (рейтинг составляет 98 процентов) и критиков (92 процента одобрительных рецензий).



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Журналисты Rolling Stone (хотя и прогнозируют победу "1917") считают, что "Ирландец" лучше других по всем параметрам. Но, по их мнению, Академия ни за что не отдаст награду сервису Netflix, который отнимает у кинотеатров бизнес. Значит, и другому проекту онлайн-платформы, мелодраме "Брачная история", тоже победы не видать.

Сэму Мендесу, постановщику "1917", предрекают стать лучшим режиссером все эксперты из нашего списка, кроме Variety. Обозреватель издания Марк Малкин предполагает, что "Паразиты" победят в номинации "Лучший международный фильм", и тогда технически "Оскар" отправится в Корею, но не лично в руки Пон Джун Хо. Поэтому академики вручат корейскому постановщику статуэтку, чтобы убедить в том, что победа на "Оскаре" принадлежит ему. Издание The Hollywood Reporter напоминает, что академики, как правило, высоко оценивают масштабный в плане производства проект, а по этому параметру "Паразиты" действительно не отстают от "1917". Но у Пон Джун Хо все же меньше шансов на награду: Гильдия режиссеров присудила свой приз Сэму Мендесу, а лауреаты режиссерской премии почти всегда становились лауреатами "Оскара". Разделяют это мнение и букмекеры, установившие Сэму Мендесу коэффициент на победу 1,14. Наименьшие шансы на победу у Тодда Филлипса, режиссера "Джокера", получившего "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и сорвавшего джекпот в мировом прокате (сборы составили 1,07 миллиарда долларов). Ставки на него принимают с коэффициентом 67,00.

Прогнозисты единодушны по поводу двух номинаций: "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана". Критики и букмекеры не сомневаются, что Хоакин Феникс получит "Оскар" за роль Джокера. Коэффициент на победу, который установила William Hill, составляет 1,02, и это значит, что Феникс – абсолютный фаворит гонки. Аутсайдером же актерской номинации букмекеры считают Леонардо Ди Каприо – его коэффициент на победу равняется 81.

Ближайшие соперники Феникса, по мнению Rolling Stone, – Антонио Бандерас и Адам Драйвер. Бандерас в фильме "Боль и слава" исполнил главную роль в своей жизни, поэтому и заслужил номинацию на "Оскар" – первую в долгой карьере. Блистательный Драйвер вполне бы мог подняться на сцену театра "Долби" 9 февраля, но "массовое помешательство, которое вызвал парень в клоунской маске, делает этот сценарий маловероятным".

Не сомневаются эксперты, что награду за роль второго плана получит Брэд Питт, снявшийся у Тарантино в образе каскадера и верного помощника не слишком удачливого голливудского актера. Хотя говорить о том, что Питт здесь актер поддерживающий, даже несправедливо: в кадре он проводит не меньше времени, чем его партнер Леонардо Ди Каприо, который номинирован на "Лучшую мужскую роль".



Свой второй "Оскар" в карьере за роль в биографической драме "Джуди" заберет Рене Зеллвегер. Актриса, воплотившая на экране образ Джуди Гарленд, – безусловная фаворитка гонки. За роль в фильме она уже получила немало наград, в том числе "Золотой глобус". Академия любит, когда актеры кардинально меняются ради роли: они отметили ослепительную красотку Шарлиз Терон, которой пришлось изуродовать себя ради "Монстра", и ту же Рене Зеллвегер, что была вынуждена сильно поправиться, чтобы стать Бриджит Джонс. Несмотря на это, по мнению авторитетного портала MovieWeb, перейти дорогу Зеллвегер может Синтия Эриво – единственная чернокожая номинантка на "Оскар" в этом году. Фильм "Гарриет", в котором она играет борца с рабством в США, говорит о проблемах, которые актуальны и в наши дни. Букмекеры William Hill ставят Эриво только на третье место своего рейтинга. На первом месте у них Рене Зеллвегер с коэффициентом 1,02, на втором месте с большим отставанием по коэффициенту (17,00) расположилась Скарлетт Йоханссон.

Награду за лучшую женскую роль второго плана точно отдадут Лоре Дерн, актрисе, которая, как пишет Rolling Stone, никогда не разочаровывает. Но прогнозисты отмечают работу и Скарлетт Йоханссон у Тайки Вайтити. Актриса также номинирована за главную роль в фильме "Брачная история", и вручение ей приза за участие в "Кролике Джоджо" могло бы означать вознаграждение за целый год работы. Играя маму мальчика, который фантазирует, что Гитлер – его друг, она аккуратно переступает через то место, где заканчивается веселье и начинается горе. Букмекеры куда больше шансов на победу, чем у Йоханссон (коэффициент – 26,00), видят у Флоренс Пью из "Маленьких женщин" (коэффициент – 13,00), Марго Робби из "Скандала" (коэффициент – 11,00) и, конечно, Лоры Дерн – она возглавляет рейтинг с коэффициентом 1,05. Замыкает пятерку Кэти Бейтс, которой роль в "Ричарде Джуэлле" принесла третью в карьере номинацию на "Оскар".

Эксперты прогнозируют, что другие важные награды распределятся так: "Кролику Джоджо" достанется победа в номинации "За лучший адаптированный сценарий", "Паразиты" увезут сразу две статуэтки – за "Лучший международный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий", а "История игрушек 4" победит в номинации "Лучший мультфильм".