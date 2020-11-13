Фото: Москва 24/Никита Симонов
Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал выдвижение своего фильма на "Оскар". Он выразил сомнение в том, что зарубежная публика сможет понять картину "Дорогие товарищи!".
"Мне очень приятно, что данный фильм высоко оценили мои коллеги, большинство из которых родилось при советской власти. Это доказывает мне, что удалось воссоздать в картине дух эпохи, рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения наших родителей. Я сильно сомневаюсь, что эта попытка будет прочувствована за рубежом", – приводит слова режиссера РИА Новости.
Продюсером фильма выступил Алишер Усманов. Главную роль исполнила супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.
Картина повествует о событиях 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Рабочим примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась зарплата. В итоге началась забастовка, переросшая в стихийные акции протеста.
Ранее сообщалось, что фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго и специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
Ленту "Дорогие товарищи!" выдвинули на премию "Оскар"
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