В Румынии обнаружили еще один таинственный монолит

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На востоке Румынии обнаружили таинственный монолит, который ранее озадачил властей американского штата Юта. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что объект находится на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Его возникновение изучают власти.

"Для того чтобы что-то здесь устанавливать, нужно получить разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено министерством культуры", – пояснила представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану.

Ранее двухметровый металлический монолит неизвестного происхождения был обнаружен в горах в американском штате Юта. Загадочный артефакт случайно заметили с вертолета сотрудники местного департамента общественной безопасности во время облета территории штата вместе с экологами для подсчета поголовья диких баранов.