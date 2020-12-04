В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике Кондуки

Фото: youtube.com/НОЦ ТулаТЕХ
Сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТех" рассказали, что сделали шуточный ролик о появлении монолита на территории заповедника в деревне Кондуки для саморекламы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектного офиса НОЦ Константина Подрезова.
Он рассказал, что ролик был создан на фоне выхода "ТулаТех" в число победителей конкурсного отбора научного-образовательных центров мирового уровня, которым в следующем году будет представлена государственная поддержка.
"Идея родилась достаточно спонтанно. Мы проделали большую работу, готовясь к созданию в Туле научно-образовательного центра мирового уровня, и когда стало известно о нашей победе, захотелось ею поделиться, рассказать о себе всему миру. И чисто случайно пришла в голову такая идея – использовать тему, которая вызывает ажиотаж в последнее время прежде всего за рубежом, и показать, на что способны тульские разработки", – рассказал Подрезов.
Ранее НОЦ "ТулаТех" разместил на своем канале в YouTube видеоролик, продемонстрировав таинственный монолит на территории заповедника в деревне Кондуки, на вершине которого было написано название центра.
Несколько дней назад аналогичные стальные монолиты были замечены в Юте и Калифорнии в США, а также на востоке Румынии.
Исчезнувший в США монолит нашли в Румынии
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