Таинственный монолит в Юте исчез так же внезапно, как и появился. Что это было?

"Таинственный монолит в штате Юта бесследно пропал". С такими заголовками вышло в понедельник множество информационных изданий, и это тут же вызвало волну пользовательского интереса. Занятно, что на прошлой неделе те же издания сообщали: "В штате Юта обнаружен таинственный монолит". И никакого ажиотажа не наблюдалось. Вообще во всей этой истории много неясностей и пробелов, поэтому мы попробуем собрать все имеющиеся факты в один материал.

Фото: facebook.com/Utah Highway Patrol

18 ноября сотрудники природоохранного ведомства облетали на вертолете отдаленные районы пустыни штата Юта, наблюдая за перемещениями толсторогих баранов, обитающих там. Один из биологов заметил внизу что-то странное и попросил пилота еще раз облететь это место.

Среди скал стоял странный металлический объект серебристого цвета, напоминающий треугольный в сечении металлический брусок, высотой около трех с половиной метров. Департамент общественной безопасности опубликовал фотографии объекта на своем сайте, чтобы выяснить, чьих рук это дело, но ответа так и не дождался.

Зато новость быстро распространилась в социальных сетях, и многие предположили, что монолит (так его стали называть) – это арт-объект, поставленный в пустыне каким-нибудь анонимным художником. Конечно, металлическую призму сразу же стали сравнивать с черным монолитом из научно-фантастического фильма "2001: Космическая одиссея", снятого в 1968 году Стэнли Кубриком. По сюжету некая космическая цивилизация оставила на Земле, Луне и орбите Юпитера черные неразрушимые параллелепипеды, призванные "подталкивать" прогресс человечества.





Интернет-сообщество было в восторге, чего не скажешь о Бюро землепользования Юты. Его представители зразу же заявили, что, во-первых, не станут трогать объект, поскольку он, судя по всему, является чей-то частной собственностью, а во-вторых, что размещение на государственных землях "частного архитектурного объекта является незаконным вне зависимости от того, с какой вы планеты".

Фото: facebook.com/Utah Highway Patrol

При этом точных координат монолита ведомство не опубликовало, объяснив это защитой от паломничества неопытных туристов, которые могут заблудиться в пустыне. Но никого это не остановило: пользователи сайта Reddit смогли опознать место по фотографии и установить, что от ближайшей туристической тропы до него – всего 800 метров.



Точный пошаговый маршрут к обелиску был выложен в интернет. Разумеется, энтузиасты тут же отправились посмотреть на артефакт собственными глазами. Осмотрев объект, они выяснили, что он не магнитный, на нем есть швы, заклепки и монолитом его назвать нельзя. Гигантская призма оказалась полой: если по ней постучать, она "звучала, как картонная коробка".

Параллельно стали появляться довольно странные сообщения. Кто-то выяснил, что на архивных снимках Google Earth объекта еще не было в августе 2015 года, но он появился в октябре 2016-го. А один из работников департамента общественной безопасности Юты сообщил, что власти знали об обелиске еще в 40-х годах прошлого века (то есть задолго до съемок фильма Кубрика).

И вдруг монолит исчез. Паломники, пришедшие к нему в прошлую пятницу, обнаружили лишь несколько крупных камней и металлический треугольник – вот и все, что осталось от таинственного артефакта. Некие неизвестные люди (будем пока считать, что это все-таки люди) смогли незаметно демонтировать и вывезти металлическую конструкцию, несмотря на надзор госорганов и постоянные визиты туристов.

Через несколько дней объект нашелся, но… на другом континенте. Его обнаружили на востоке Румынии недалеко от города Пьятра-Нямц; он стоял всего в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Поверхность артефакта на этот раз покрывали узоры в виде извилистых линий, так что это, скорее всего, не тот же самый объект, а его копия.



Единой версии о том, что же это за объекты, пока не существует. Большинство считает, что монолиты – творения анонимных художников или фанатов фантастики. Меньше всего сторонников у инопланетной версии: вряд ли высокоразвитая космическая цивилизация станет фиксировать металлические панели заклепками и покрывать монументы не слишком аккуратными узорами. Хотя…

