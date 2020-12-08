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В мире

15:59

Еще один таинственный монолит обнаружили в Испании

за рубежом

Фото: youtube.com/Radio

Очередной таинственный монолит обнаружен в Испании, сообщает издание Norte de Castilla.

Объект появился в небольшом городе Айльон. Мэр города Мария Хесус Санс заявила, что конструкция состоит из трех шатких металлических листов.

Ранее аналогичные стальные монолиты были замечены в Юте и Калифорнии в США, а также в Румынии в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава.

Похожее сооружение было запечатлено и в Туле на территории заповедника в деревне Кондуки, на вершине которого было написано название научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТех". Его сотрудники позднее рассказали, что сделали шуточный ролик о появлении монолита для саморекламы.

Исчезнувший в США монолит нашли в Румынии

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