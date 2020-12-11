Названы программы, которые постоянно замедляют смартфон

11:40
Фото: depositphotos/diego_cervo
Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм", какие тяжелые программы могут сократить время автономной работы смартфона.
Эксперт считает, что ощутимо замедлить работу современных гаджетов не так просто, если речь не идет о бюджетных версиях.
"В зависимости от ПО замедление происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои "оболочки", а также различные антивирусы, клинеры", – пояснил Гриценко.
Эксперт советует использовать веб-браузеры от производителя. Кроме того, тем, кто устанавливает приложения только из Google Play, не требуется постоянная работа антивируса.
Старые смартфоны могут тормозить при использовании официальных клиентов социальных сетей, добавляет специалист. Но чаще всего работа гаджета ухудшается из-за системных процессов, таких как синхронизация фотографий или бэкап системы.
Разобраться с этим помогут разделы "Аккумулятор" или "Батарея", где отражается статистика по потреблению энергии.
Ранее директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что ряд фоновых настроек могут оказать негативное влияние на зарядку смартфона.
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