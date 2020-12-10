Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что ряд фоновых настроек могут оказать негативное влияние на зарядку смартфона.
"К настройкам, сажающим батарею, относятся геолокация, бесконтактная оплата, а также Bluetooth. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе", – передает слова эксперта агентство "Прайм".
Специалист отметил, что включенный Wi-Fi также может повлиять на снижение заряда смартфона. По его словам, при работе телефона Wi-Fi все время ищет сети, к которым можно подключиться.
Помимо этого, не менее существенное влияние на работу аккумулятора оказывает автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления, уточнил Косарев.
Ранее специалисты по кибербезопасности заявили, что вирусы и трояны могут проникнуть в телефон через внешние зарядные устройства. Эксперты полагают, что с помощью вредоносных программ на портативной зарядке хакеры получают информацию с зараженного смартфона.
Специалисты рекомендуют не заряжать телефон бесплатными общедоступными зарядками, также нужно обращать внимание на производителя при покупке нового внешнего аккумулятора.
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