Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что ряд фоновых настроек могут оказать негативное влияние на зарядку смартфона.

"К настройкам, сажающим батарею, относятся геолокация, бесконтактная оплата, а также Bluetooth. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе", – передает слова эксперта агентство "Прайм".

Специалист отметил, что включенный Wi-Fi также может повлиять на снижение заряда смартфона. По его словам, при работе телефона Wi-Fi все время ищет сети, к которым можно подключиться.

Помимо этого, не менее существенное влияние на работу аккумулятора оказывает автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления, уточнил Косарев.

Ранее специалисты по кибербезопасности заявили, что вирусы и трояны могут проникнуть в телефон через внешние зарядные устройства. Эксперты полагают, что с помощью вредоносных программ на портативной зарядке хакеры получают информацию с зараженного смартфона.

Специалисты рекомендуют не заряжать телефон бесплатными общедоступными зарядками, также нужно обращать внимание на производителя при покупке нового внешнего аккумулятора.