Samsung разрабатывает ARM-процессор для компьютеров

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Компания Samsung приступила к разработке собственного процессора для компьютеров на основе ARM-архитектуры. Об этом сообщает издание Wccftech.

Разработка ведется по образцу 5-нм процессора Exynos 2100, который задействован в работе Samsung S21. Как ожидается, чип сможет поддерживать внешние видеокарты благодаря видеоускорителю от AMD.

По данным инсайдеров, внедрить новый процессор планируют сначала в неназванный ноутбук. Примечательно, что он может работать на операционной системе Windows 10X, которая позиционируется как облегченная версия ПО и промежуточный этап между планшетами и ПК.

В декабре 2020 года сообщалось, что южнокорейская Samsung представит в России ультрабюджетный смартфон Galaxy A02s. Аппарат позиционируется как устройство начального уровня.

