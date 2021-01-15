В Samsung представили новую линейку флагманов Galaxy S21

Компания Samsung начинает год с победоносного шествия по виртуальной выставке CES, а теперь и показа своих новых флагманов и наушников. Нам уже удалось протестировать все показанные устройства. Подробнее – в материале обозревателя Андрея Рассказова.



Galaxy Buds Pro



Начали презентацию с новых Galaxy Buds Pro – беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Они получили довольно стандартный дизайн, в отличие от прошлогодних. Но внутри много нового. За звук отвечает 11-миллиметровый вуфер и 6,5-миллиметровый твитер – то есть за высокие и низкие частоты отвечают два разных динамика. Это должно хорошо сказаться на разделении частот на звуковой сцене. Из личного опыта нескольких минут прослушивания музыки могу сказать только, что звучат они отлично.

Наушники теперь с силиконовыми амбушюрами, и они отделяют вас от окружающего мира. Но если этого мало, есть активное шумоподавление, которое работает отлично. В офисе легко давятся звуки разговоров, шум кондиционеров и не только. Но, что интереснее, появилась новая фича – Ambient Sound. Вы идете по улице, слушаете музыку с активным шумоподавлением и начинаете, например, разговаривать с продавцом в кофейне. Наушники понимают, что вы с кем-то общаетесь, и через микрофоны пропускают посторонние звуки и голос собеседника соответственно. Как только разговор заканчивается, шумоподавление включается обратно. Я тестировал функцию в офисе и был очень удивлен: это действительно работает. Правда, есть риск не расслышать первое обращение собеседника к вам: чтобы активировать пропускание звука, нужно начать говорить самому.

Цена – 17 990 рублей.





Galaxy S21 и S21+



Новый дизайн – одно из самых интересных нововведений Samsung. Теперь новинку можно будет узнать с тыльной стороны из тысячи других, одинаковых, смартфонов. Cложно спорить с тем, что внешность S21 запоминается.

Дисплей по-прежнему AMOLED, разрешение – FHD+, с частотой обновления 120 Гц. Но теперь частота адаптивная – от 48 до 120 Гц. Это нужно, чтобы кадры, которые отдает приложение, совпадали с тем, что воспроизводит телефон. А еще это экономит батарею.

Крышка S21 сделана из композитного пластика. По характеристикам он такой же крепкий, как фронтальное стекло. Крышка S21+ из стекла. Материалы не отличить друг от друга внешне, но S21 весит заметно меньше плюса. Дисплей стандартной модели – 6,2 дюйма, старшей – 6,7 дюйма.

Процессор Exynos 2100 – тоже новинка от Samsung. В компании обещают, что он ничем не уступает конкурентам. Он построен на 5-нанометровом техпроцессе. То есть будет термо–, энергоэффективным и больше заточен на работу с камерой.

Память всех смартфонов начинается с 128 ГБ, но расширить картой памяти ее теперь нельзя. Оперативная память – от 8 ГБ до 12 ГБ в старших моделях.

Камеры тоже прокачали. Хотя их строение такое же, как в прошлом году. У нас есть 12 МП ультраширокоугольная, 12 МП стандартная камера и 64 МП трехкратный зум объектив. Теперь про несколько фич специально для камер смартфонов:

Director`s View – камера снимает видео одновременно со всех трех линз. Или можно выбрать одну основную линзу и фронтальную камеру и так же снимать одновременно.

Single Take 2.0 – система, которая делает фото и записывает видео автономно. Вам нужно лишь выбрать промежуток времени от 5 до 15 секунд и направить камеру на объект. А смартфон сам наделает фоток со всех линз, снимет видео и обработает все это за вас. Теперь записывает замедленные видео, а алгоритмы участвуют в обработке в 5 раз больше, чем раньше.

Galaxy S21 Ultra



Это самый топовый смартфон компании с максимальным количеством фишек и самый премиальный из всех. А еще теперь устройство из линейки "S" поддерживает работу со стилусом, что раньше было эксклюзивом "Note"-серии. Стилус, правда, не прячется в смартфон и продается отдельно. Но в Samsung сделали специальный кейс-"книжку" с углублением для стилуса. Уверен, поклонники идеи обратят на это внимание.

Дисплей Ultra тоже с AMOLED-матрицей, но разрешение больше – WQHD+, тоже адаптивная частота обновления но с 10 до 120 Гц, размер – 6,8 дюйма. Пиковая яркость – 1500 нит, у S21 и S21+ – 1300 нит. В итоге экран ярче, с большим разрешением и контрастностью, чем в младших версиях.

Процессор тот же, зато батарейка больше. У S21 – 4000 мАч, S21+ – 4800 мАч, S21 Ultra – 5000 мАч.

Камер тоже больше. Основных модуля 4: 12 Мп – ультраширокоугольная, 108 МП – основная, 10 МП – 10 кратное увеличение, 10 МП – 3 кратное увеличение, 40 МП – фронтальная (у младших моделей фронтальная камера на 10 МП).

Основной сенсор на 108 МП прокачали. Теперь он еще лучше снимает в ночном режиме и при плохих сценариях освещенности. Кадры в нативном разрешении стали еще четче. А в профессиональном режиме сенсор снимает в цветности 12 бит. Что дает увеличение динамического диапазона в три раза по сравнению с прошлогодними моделями и увеличивает количество полутонов цвета. Отличная новость для тех, кто снимает в таком режиме, так как обрабатывать их будет гораздо проще.

По моим ощущениям, S21 Ultra фотографирует лучше всех из тройки. Режимы увеличения, стандартные фото и запись видео заметно лучше выглядят на Ultra, даже без увеличений и разглядываний с лупой. Однако, должен заметить, что тестировал устройства с не финальной прошивкой. Качество может еще сильно выровняется ближе к старту продаж.

Кстати о ценах:

Galaxy S21 – от 74 990 рублей.

Galaxy S21+ – от 89 990 рублей.

Galaxy S21 Ultra – от 109 990 рублей.

В остальном радует, что устройства имеют узнаваемый дизайн. Вся линейка получила крышки с матовым покрытием, а значит, никаких отпечатков – ура. Новый процессор совместно с адаптивной частотой обновления экрана должны хорошо сказаться на автономности смартфонов. А из новых фич для камеры хочется выделить Single Take – классное решение для требовательного человека, которого вы фотографируете. Сейчас все мужья меня хорошо понимают. Смартфон позволяет один раз нажать на кнопку и сделать всю работу, а потом тот, кого вы снимали, сам выберет, что ему понравилось больше всего.

Конечно, когда устройства появятся у меня на более длительный тест, я обязательно напишу полный обзор.