Лучшие отели Сочи приостановили продажи на майские праздники

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Многие пятизвездочные отели Сочи приостановили продажи из-за большого спроса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По информации "Интуриста", в горном кластере Сочи уже сейчас почти все брендовые дорогие отели объявили о приостановке продаж, в то время как в отелях категории три и четыре звезды есть свободные места", – говорится в сообщении.
Как отметили специалисты и представители рынка, гостиницы прибрежного кластера Сочи, в зависимости от категории, в начале апреля уже загружены на 50–70%, горного кластера – на 60–70%.
По словам представителей туроператора "Алеан", чаще всего путешественники запрашивают отели с подогреваемыми бассейнами. Также известно, что туристы готовы переплатить за номера с видом на море.
По прогнозам туроператоров, на праздники в Сочи будут заполнены все объекты размещения, а продажи будут идти до конца апреля. По данным специалистов "Русского экспресса", стоимость размещения в майские праздники в Сочи может увеличиться от 30 до 50%.
Ранее сообщалось, что путевка в Грецию на майские праздники обойдется минимум в 72 тысячи рублей за двоих. Бюджетнее всего можно отдохнуть в апартаментах.
Турпакет с вылетом из Москвы в Афины и с отдыхом на острове Эвия предлагается за 72 тысячи рублей без питания. Путевка в гостиницу категории "три звезды" обойдется минимум в 74 тысячи рублей. Отдохнуть на Крите в отеле категории "четыре звезды" можно от 100 тысяч рублей на двоих.
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