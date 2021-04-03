Bloomberg сообщило о восстановлении экономики России

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Экономика России проходит стадию восстановления после коронавирусной рецессии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, экономика РФ понесла значительно меньший ущерб, чем многие страны в мире. Причиной такому развитию ситуации стали более мягкие ограничения, принятые из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть", – заявил агентству эксперт по экономике Скотт Джонсон.

При этом Bloomberg отмечает в РФ проблемы с инфляцией, которые появились из-за роста мировых цен на продукты питания и ослабления рубля. По этой причине Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. По мнению агентства, решение Банка России имеет прицел на дальнейший рост.

"До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу", – заключил Джонсон.

Ранее специалисты из международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики к концу 2021 года. Эксперты предположили, что в этом году рост реального ВВП составит 2,5%.