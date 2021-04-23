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Москва 24

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Экономика

15:24

Банки РФ вернутся к допандемийным надбавкам по новым потребкредитам

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 30 июня Банк России планирует отменить макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В планах также возврат с 1 июля к уровню надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которые существовали до пандемии, из-за роста долговой нагрузки граждан.

"К 1 июля 2021 года банки должны в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам МСП и реструктурированным из-за пандемии. В связи с этим Банк России планирует с 30 июня 2021 года отменить макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года", – говорится в сообщении.

В регуляторе считают, что подобные меры позволят высвободить капитал банков на сумму 124 миллиарда рублей.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 5%. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечить сбалансированный рост кредитования.

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