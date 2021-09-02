iHerb прокомментировал решение суда об ограничении доступа к его сайту в России

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Американский интернет-магазин iHerb собирается оспорить решение суда Барнаула, который признал запрещенной в России информацию на его сайте и постановил ограничить работу его российской версии. Об этом сообщает газета "Известия".

Генеральный директор онлайн-магазина в РФ Илья Микин заявил, что будет добиваться справедливого решения в следующей инстанции.

В конце августа суд Барнаула признал информацию на сайте iHerb запрещенной в России. Истцом выступила прокуратура Центрального района города. Решение суда пока не вступило в силу. Если это случится, Роскомнадзор может включить интернет-магазин в Единый реестр сайтов с запрещенной информацией, а операторам придется ограничить к нему доступ в течение суток.

Ранее Ульяновский областной суд России принял решение удалить приложение iHerb из магазинов мобильных приложений на территории страны. Региональная прокуратура указала на то, что через маркетплейс реализовывали опасные для жизни БАДы, травы и препараты гомеопатии.

