Опубликован график техобслуживания газового оборудования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Опубликован график планового технического обслуживания газового оборудования в столице на текущий год. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Узнать точную дату визита сотрудника Мосгаза горожане могут в специальном сервисе на сайте предприятия или с помощью телеграм-бота.

В прошлом году стала доступна подписка на уведомления о предстоящем техобслуживании: напоминание приходит на почту или в мессенджер за неделю и за сутки. Также с помощью сервиса горожане могут оставить обратную связь по итогам проверки и оценить работу специалиста.

В Мосгазе рекомендуют жителям столицы подписаться на уведомления в начале года, чтобы запланировать время визита специалиста для проверки.

При этом горожанам напомнили об участившихся попытках мошенничества. Прежде чем пустить специалиста в квартиру, нужно обратить внимание на его форму. У пришедшего должно быть удостоверение АО "Мосгаз", а также средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Также специалисты при плановых проверках не приходят вдвоем и не предлагают платных услуг.

Ранее сообщалось, что комитеты Совфеда рассматривают законодательные предложения, которые способствовали бы росту безопасности применения бытового газового оборудования.

Как рассказал председатель профильного комитета по региональной политике Андрей Шевченко, для обеспечения безопасности в этой сфере необходима организация единой службы в стране, которая занималась бы проверкой газового оборудования в жилых домах.

