СФ рассматривает варианты по повышению безопасности бытового газового оборудования

25 октября, 21:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Комитеты Совета Федерации рассматривают законодательные предложения, которые бы способствовали росту безопасности применения бытового газового оборудования. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал председатель профильного комитета по региональной политике Андрей Шевченко, некоторые требуют дополнительного обсуждения.
"Но понятно, что для обеспечения безопасности в этой сфере необходима организация единой службы в стране, которая занималась бы проверкой газового оборудования в жилых домах", – добавил сенатор.
Шевченко отметил, что ранее о необходимости внести законодательные изменения заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, он выступил за тщательное лицензирование сервисных компаний по работе с газовым оборудованием и установку в домах сигнальных датчиков, способных перекрывать подачу газа в случае утечки.
Ранее в понедельник, 25 октября, произошел взрыв в квартире жилого дома в Набережных Челнах. В результате оказались повреждены перекрытия между этажами. По информации МЧС, причиной ЧП стала утечка газа.
Из-под завалов спасли троих человек, в том числе двоих детей. Они были госпитализированы. Всего из дома эвакуировали 32 жильцов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома после взрыва газа. Проверку со своей стороны также организовала прокуратура Татарстана.
Еще троих человек вытащили из-под завалов в Набережных Челнах
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