Москвичей предупредили о новом мошенничестве с поверкой счетчиков

Москвичам стали рассылать липовые уведомления о необходимости поверки счетчиков воды. В них говорится, что якобы все сроки уже вышли и теперь владельцам придется больше платить за коммунальные услуги. Если они этого не хотят, то должны заказать поверку по указанному номеру. При этом стилизованы уведомления под официальные документы. Расскажем вместе с экспертами, как не попасться на подобные уловки.

Умелая подделка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В распоряжении редакции оказались два поддельных документа с требованием срочной поверки счетчиков в квартире. На одном из них стоит логотип госуслуг. В нем указана конкретная квартира и информация, что срок поверочного интервала счетчиков уже истек. Далее следует предупреждение о том, что, если не исправить ситуацию, показания по расходу холодной и горячей воды перестанут принимать. В таком случае квартиру переведут на общедомовой тариф.

В платежке указан QR-код, который перенаправляет владельца квартиры на сайт. Уже здесь высвечивается номер телефона, по которому можно оформить заявку на поверку: в Сети он идентифицируется как мошеннический.



Поверку счетчиков компании проводят двумя способами – с их снятием и без, в зависимости от наличия у мастера необходимого оборудования. Если специалист определит, что устройство вышло из строя, его отремонтируют или заменят на новое. После поверки в течение 40 дней мастер занесет ее результаты в специальный реестр ФГИС "Аршин".



Второе уведомление стилизовано под Единый платежный документ. В нем владельца квартиры снова пугают истекшим сроком поверки, сопровождая информацию ссылками на постановления правительства РФ. Чтобы исправить ситуацию, нужно позвонить в абонентский отдел некоего Единого информационного центра по указанному там телефону. В интернете он также отображается как мошеннический.

Для убедительности в документе прописана информация, которая поможет владельцам уберечься от аферистов. Авторы фейкового уведомления просят москвичей быть бдительными и не предоставлять свои личные данные.

Поверяй, но проверяй

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Никакие государственные органы не рассылают гражданам уведомления о поверке счетчиков, предупредили опрошенные Москвой 24 специалисты. Их состояние контролирует управляющая компания, объяснил юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.





Константин Крохин юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы С точки зрения закона отношения с владельцем помещения устанавливает управляющая организация. Именно она должна отправлять напоминания о поверке, а не какие-то посредники.

"В каждой квитанции указан срок поверки каждого счетчика и его номер. Поэтому, если вы получили информацию о необходимости такой работы, кто-то позвонил или разместил информацию об этом в подъезде – не торопитесь. Сверить эти данные можно в управляющей организации", – объяснил он.

Официальные уведомления о поверке не пишутся в ультимативной форме, подчеркнула исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. "Это личное имущество, и, кроме самого собственника, за него никто не отвечает. Если он хочет платить меньше, то сделает поверку. Если нет, то может этим и не заниматься. Никакой угрозы отсутствие поверок управляющим организациям не несет. Поэтому требовать их с вас никто не имеет права", – сказала она.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Компанию, которая сделает поверку счетчиков, нужно искать самому. Есть реестр с перечнем фирм, аккредитованных на эту работу. Кроме того, организацию можно найти через свою управляющую компанию или диспетчерскую.

Также эксперты предостерегли от звонков по номерам и переходам по QR-кодам, указанным в подобных уведомлениях. Достоверность присланных документов рекомендуют проверить в своей УК. Проводить с ними какие-либо действия ни в коем случае нельзя, пока не будет доказана их подлинность, заключили специалисты.