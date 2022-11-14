Москвичей предупредили о мошенничестве с квартирным электрооборудованием

Фото: Мосжилинспекция

Жителей столицы предупредили о схеме мошенничества с квартирным электрооборудованием. Так, недобросовестные компании рассылают горожанам уведомления о необходимости в течение 30 дней заменить квартирные автоматы защиты электросети. Об этом сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

В пресс-службе отметили, что в инспекцию поступают обращения горожан, получивших от организации "Московская энергосетевая компания" уведомления о необходимости замены выключателей, которые якобы имеют техническое несоответствие и создают пожароопасную ситуацию.

"Если воспользоваться рекомендацией из уведомления и заказать данной компании замену, возможно, вполне исправного автоматического выключателя, то вернуть свои деньги будет сложно", – приводится сообщение Мосжилинспекции на портале мэра и правительства Москвы.



Уточняется, что расчет аферистов состоит в том, что человек сам заказал у них коммерческую услугу.

В пресс-службе подчеркнули, что за замену автоматических выключателей в электрощитках отвечают управляющие домом организации.

Ранее аналитики выяснили, что в последние месяцы с попытками мошенничества столкнулись 82% россиян. В тройку распространенных мошеннических схем вошли предложения заработать в интернете на "инвестициях", звонки представителей "банков" или "правоохранительных органов", а также письма, содержащие вирусы или вредоносные ссылки.

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