Москвичам напомнили, что поверку счетчиков воды проводят только аккредитованные фирмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проверить надежность организации, которая предоставляет услуги по поверке счетчиков воды, можно в реестре национальной системы аккредитации через поиск по названию компании или идентификационному номеру налогоплательщика. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на специалистов сервиса "Поверка счетчиков воды" на портале mos.ru.

"Процедуру поверки могут проводить только специализированные организации, зарегистрированные в этом реестре", – рассказали эксперты.

Зачастую недобросовестные компании навязывают свои услуги, звоня и рассылая гражданам письма о необходимости поверок. Такая информация ни к чему не обязывает и является лишь рекламой, при этом далеко не все фирмы имеют аккредитацию, предупреждают специалисты.

Кроме проверки аккредитации, стоит также поискать в Сети адрес фирмы, ее контактный телефон, отзывы от граждан на специальных ресурсах, а также обратить внимание на стоимость услуг, так как слишком низкая цена должна насторожить.

Проверить, подошел ли срок обязательной поверки, можно из единого платежного документа либо при передаче показаний счетчиков на портале mos.ru в специальном разделе "Подробнее о счетчике". Обычно поверять устройства требуется раз в 4–6 лет, в зависимости от счетчика.

Также москвичей призвали остерегаться злоумышленников, которые стараются навязать ненужные процедуры. Представители столичного департамента информационных технологий рассказали, что в одном из таких случаев горожанам предлагают якобы дистанционную поверку по телефону или по Сети. После оплаты услуги злоумышленники исчезают.

"Важно помнить, что дистанционная поверка приборов учета водоснабжения не предусмотрена законодательством. Процедура проводится только на месте с использованием переносной поверочной установки", – объяснили в департаменте.

Другие мошенники убеждают жертву в том, что счетчик неисправен, требуя немедленной поверки. После псевдопроцедуры у граждан вымогают деньги, обычно около 2 тысяч рублей. В таком случае человек остается без денег, а счетчик – без поверки.

Предотвратить подобный исход поможет сервис "Поверка счетчиков воды", доступный на портале mos.ru. Специалисты сервиса работают лишь с аккредитованными фирмами, в 2024 году ими было выполнено более 86 тысяч заявок от горожан.

Чтобы оставить свою заявку, нужно зайти на портал, выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", а потом "Поверка счетчиков воды". Все данные автоматически загрузятся в форму. Внести информацию можно и вручную, если требуется оформить заявку на адрес родственников.

Здесь же требуется указать тип и число счетчиков, а также дату и время визита специалиста. После диагностики мастер выдаст документы, которые нужно отнести в управляющую компанию либо передать онлайн при помощи сервиса "Подача сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки".

В случае недопустимой погрешности мастер составит акт с предписанием заменить прибор. Его заменят либо сразу, либо в ближайшие дни по договоренностью с мастером за дополнительную плату.

Если человек пропустил срок поверки, то начисления за коммунальные услуги будут идти по повышенному нормативу, предупреждают эксперты. Устройство будет считаться неисправным, а его показания не будут браться в расчет. Штрафа за непроведение поверки нет, однако со временем платить за воду придется гораздо больше.

