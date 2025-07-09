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09 июля, 14:45

Общество

В Красноярске объявили лауреатов премии "Глобальная Энергия"

В Красноярске объявили лауреатов премии "Глобальная Энергия"

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В Красноярске объявили лауреатов международной премии "Глобальная Энергия" за 2025 год. Эта награда вручается за выдающиеся достижения и прорывные разработки в энергетике с 2002 года.

В этот раз конкурс собрал около 100 заявок из 44 стран мира. Победителями стали представители Китая, США и России. Торжественная церемония награждения состоится осенью в Москве на форуме "Российская энергетическая неделя".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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