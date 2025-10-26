Минэнерго не исключило возврат к строительству крупных ГЭС в России

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Минэнерго РФ считает возможным возвращение к строительству крупных гидроэлектростанций (ГЭС), как во времена СССР, заявил в беседе с ТАСС министр энергетики Сергей Цивилев.

"У нашей страны богатый опыт в гидростроительстве, его нужно сохранить и преумножить", – сказал он.

По данным журналистов, до 2039 года на Дальнем Востоке введут почти 4 гигаватта мощностей ГЭС и ГАЭС. В частности, начаты предпроектные и проектные работы по ряду подобных объектов.

Например, в Бурятии в 2035 году появятся Ивановская и Мокская ГЭС, в Амурской области возведут Нижне-Зейскую ГЭС, в Якутии появится Канкунская гидростанция, а в Хабаровском крае – Нижне-Ниманская ГЭС. Кроме того, в Приморском крае к 2034 году будет построена Приморская ГАЭС.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Каховскую ГЭС и одноименное водохранилище восстановят в будущем. Кроме того, в перспективе будет восстановлена мелиорация. Но для этого в регионе должны наступить мир и завершиться боевые действия.

