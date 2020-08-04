ЗАГС в микрорайоне Щербинка планируют построить к 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В микрорайоне Щербинка на юго-западе Москвы к 2022 году планируют завершить строительство ЗАГС. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Здание появится по адресу: улица Брусилова, дом 21, строение 3.

"В настоящее время ведутся работы по проектированию здания", – отмечает руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Из сообщения известно, что в здании оборудуют комнаты жениха и невесты, гримерную, зал регистрации брака, комнату для оформления документов, банкетный зал, пункт охраны, кабинеты для регистрации новорожденных и расторжения брака, холл для заполнения заявлений, архив и другие служебные помещения. Общая площадь постройки составит 6 тысяч 670 квадратных метров.

Кроме этого, территорию вокруг объекта благоустроят: на ней высадят кустарники, цветники и газоны. Для маломобильных людей будет организован беспрепятственный доступ в здание. Около него построят пандусы, информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации.

Накануне стало известно, что в Богородском районе запланировано строительство жилого комплекса с подземным паркингом. Будущий ЖК располагается вблизи станций метро "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского".