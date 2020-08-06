Жилой комплекс из шести корпусов построят в Чертаново Южном

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Чертаново Южное построят жилой комплекс из шести многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Отмечается, что проектная документация для инвестиционного объекта согласована.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что ЖК предусматривается с подземным этажом и нежилыми помещениями на первом этаже. Кроме этого, проектом определено установить шумозащитный экран, обустроить открытые парковки, проезды и тротуары с возможностью проезда пожарной техники, а также пешеходные зоны и зоны для детей и занятий спортом.
На прилегающей территории площадью более 6,7 тысячи квадратных метров разобьют газоны, высадят зеленые насаждения. В районе установят наружное освещение и малые архитектурные формы. Проектом также предусмотрена полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений общего пользования.
Ранее стало известно, что в Богородском районе построят ЖК с подземным паркингом. Во дворе появится зеленый "оазис" с зонами отдыха и детскими площадками.
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