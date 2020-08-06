Жилой комплекс из шести корпусов построят в Чертаново Южном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Чертаново Южное построят жилой комплекс из шести многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Отмечается, что проектная документация для инвестиционного объекта согласована.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что ЖК предусматривается с подземным этажом и нежилыми помещениями на первом этаже. Кроме этого, проектом определено установить шумозащитный экран, обустроить открытые парковки, проезды и тротуары с возможностью проезда пожарной техники, а также пешеходные зоны и зоны для детей и занятий спортом.



На прилегающей территории площадью более 6,7 тысячи квадратных метров разобьют газоны, высадят зеленые насаждения. В районе установят наружное освещение и малые архитектурные формы. Проектом также предусмотрена полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений общего пользования.

Ранее стало известно, что в Богородском районе построят ЖК с подземным паркингом. Во дворе появится зеленый "оазис" с зонами отдыха и детскими площадками.