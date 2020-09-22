На месте долгостроя в Дорогомилове построят ЖК с подземным океанариумом

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства

На объекте долгостроя в Дорогомилове возобновили строительные работы, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Там возведут жилой комплекс.

Площадка находится на улице Братьев Фонченко, владении 1. По словам Левкина, это один из самых крупных долгостроев Москвы.

"Сейчас ведется подготовка к сваебойным работам. Этот объект станет новой точкой притяжения горожан. Здесь появится многофункциональный жилой комплекс с подземным океанариумом, кинотеатром, зонами фуд-корта и торговли. Разрешение на строительство инвестор получил в августе", – цитирует его Стройкомплекс.

Ранее на этом месте планировалось построить океанариум площадью 180 тысяч квадратных метров, однако работы приостановились в 2010 году из-за банкротства застройщика.

С начала 2020 года из перечня московских долгостроев исключили 27 объектов, в работе оперативной группы находятся 253. Работа по сокращению объектов незавершенного строительства ведется в столице с 2011 года. В этот список попадают площадки, где строительство остановлено более двух лет назад.

