Депутат МГД рассказала о поправке "ЕР" о выделении допсредств бюджета на нужды инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Московской городской думы Ольга Мельникова рассказала, что фракция "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" подготовили поправку в проект бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022–2023 годов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Речь идет о выделении 750 миллионов рублей дополнительно на программу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. "Ежегодно право на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями получают более 210 тысяч человек, из них 70 тысяч – по индивидуальным программам реабилитации и не менее 140 тысяч человек – в рамках плановой замены технических средств", – рассказала парламентарий.
По словам Мельниковой, департамент труда и соцзащиты населения в последние годы изыскивал средства на внеплановых 30 с лишним тысяч человек за счет экономии на других статьях расходов.
Как подчеркивает депутат МГД, в настоящий момент востребованными стали все соцпрограммы и льготы среди москвичей. В результате требуется заложить в бюджет финансирование технических средств реабилитации для инвалидов в полном объеме, обращает внимание она.
"Профинансировать эти расходы предлагается из резервного фонда московского бюджета", – отметила Мельникова. Депутат сказала, что обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями производится как в натуральном виде, так и в форме компенсации за приобретенные самостоятельно средства и приспособления.
"Для того чтобы быть включенным в эту программу, необходимо пройти медико-социальную экспертизу и получить индивидуальную программу реабилитации или абилитации", – пояснила Мельникова.
В бюджете на 2021–2023 годы в полном объеме сохраняются все социальные обязательства перед гражданами, напомнила депутат Мосгордумы.
"В проекте бюджета Москвы, как и в предыдущие годы, предусмотрены ассигнования по данной статье в размере почти 2,37 миллиарда рублей, что позволяет обеспечить в рамках этой программы более 100 тысяч москвичей с инвалидностью", – подчеркнула Мельникова.
Ранее Сергей Собянин подписал закон о продлении сроков рассмотрения в парламенте проекта бюджета Москвы. Период рассмотрения финансового плана продляется до 1 января 2021 года.
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