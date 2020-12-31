В РФ продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта

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Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до 31 марта будущего года временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий. Также продолжит действовать рекомендация регионам продлить дистанционный формат работы сотрудникам. Документ опубликован на портале правовой информации.

"В пункте 3 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 марта 2021 года", – говорится в документе.

Согласно документу, гражданина могут не признавать безработным, если он отказался от двух вариантов подходящей вакансии, включая временную работу, в течение 10 дней с момента постановки на учет; если гражданин, который впервые ищет работу, два раза отказывается от профподготовки или от предложенной вакансии, а также если дважды отказывается от собеседования. Также основанием считается подача недостоверных сведений в электронном заявлении.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца численность безработных в Москве снизилась на 29,5% и составляет 145 тысяч человек. Отмечалось, что столичный рынок труда стабилизируется после периода пандемии.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что уровень занятости населения Москвы начинает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По ее словам, с октября уровень безработицы в городе упал почти в два раза. По словам Раковой, с начала осени столичные службы помогли трудоустроиться 85 тысячам человек. Кроме того, на поддержку безработных в период первой волны коронавируса столичные власти выделили более 15 миллиардов рублей.