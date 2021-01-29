В феврале проиндексируют ряд социальных выплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, будут увеличены с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте фонда.

Для 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы, на 4,9% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата.

К ним относятся люди, которые подверглись радиации, Герои Социалистического Труда, инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России.

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.

Набор социальных услуг, который входит в состав ЕДВ, также будет проиндексирован на 4,9%. С февраля стоимость набора вырастет до 1 211,66 рубля в месяц.

Также с февраля увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с нового месяца составит 6 424,98 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2021 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. По сравнению с прошлым годом, когда выплата составляла 322 190,40 рубля, в этом году размер такого пособия за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. При этом минимальная выплата предусмотрена в размере 58 878,4 рубля.