В феврале проиндексируют ряд социальных выплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, будут увеличены с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте фонда.
Для 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы, на 4,9% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата.
К ним относятся люди, которые подверглись радиации, Герои Социалистического Труда, инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России.
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.
Набор социальных услуг, который входит в состав ЕДВ, также будет проиндексирован на 4,9%. С февраля стоимость набора вырастет до 1 211,66 рубля в месяц.
Также с февраля увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с нового месяца составит 6 424,98 рубля.
Ранее сообщалось, что в 2021 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. По сравнению с прошлым годом, когда выплата составляла 322 190,40 рубля, в этом году размер такого пособия за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. При этом минимальная выплата предусмотрена в размере 58 878,4 рубля.
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может решиться уже к весне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: