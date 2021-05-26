В Общероссийском объединении пассажиров высказались о судьбе вагонов-ресторанов

Глава РЖД Олег Белозеров заявил о планах сократить количество вагонов-ресторанов. Вместо них пассажирам могут предложить специальные наборы с едой. Разбираемся, действительно ли пришло время реформировать дорожное питание и как на это могут отреагировать пассажиры.
Кормить по новой схеме
Белозеров заявил, что слово "ресторан" воспринимается как нечто дорогостоящее. В новой концепции обслуживания такие вагоны могут получить другое название, отметил он. В РЖД считают, что оставить вагоны-рестораны в классическом виде необходимо только в фирменных и туристических поездах.
Компания предложила ввести наборы питания, чтобы их можно было разогреть в обычном вагоне. Новая линейка по набору еды уже выработана, она должна соответствовать определенным требованиям, рассказал Белозеров. Он добавил, что по ряду направлений уже курсируют несколько поездов, где тестируется новая концепция.
Глава РЖД отметил, что в плане питания у пассажира должно быть несколько альтернатив. К примеру, приобрести особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в обычном вагоне или заказать доставку через смартфон.
Кроме вопросов питания пассажиров, компания разрабатывает и другие новые сервисы. По словам руководителя холдинга, они позволят сделать пребывание в поездке сопоставимым с остановкой в гостинице.
В июне 2019 года генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов заявил о планах убрать вагоны-рестораны из части поездов. По его словам, это может произойти из-за их невостребованности.
Реформы назрели?
Президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин в разговоре с Москвой 24 согласился, что проблема заполняемости вагонов-ресторанов на многих направлениях существует.
Вагоны-рестораны на сегодняшний день сдаются в аренду другим компаниям. По словам Бусыгина, участники такого бизнеса зачастую получают очень низкий доход от своей деятельности.
"При этом на маршрутах к местам отдыха заполняемость вагонов-ресторанов еще просматривается. Люди едут отдыхать, деньги есть, не прочь туда и заглянуть. На большинстве других направлений такого нет", – рассказал Бусыгин.
Член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с Москвой 24 заявил, что изменения вагонов-ресторанов действительно необходимы.
По мнению эксперта, вагоны-рестораны не пользуются большой популярностью в связи с низким качеством питания и его высокой стоимостью. Глава объединения пассажиров полагает, что концепцию с наборами питания должна стать дополнительной опцией для пассажира и она вряд ли способна полностью заменить вагоны-рестораны.