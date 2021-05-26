В Общероссийском объединении пассажиров высказались о судьбе вагонов-ресторанов

Глава РЖД Олег Белозеров заявил о планах сократить количество вагонов-ресторанов. Вместо них пассажирам могут предложить специальные наборы с едой. Разбираемся, действительно ли пришло время реформировать дорожное питание и как на это могут отреагировать пассажиры.



Кормить по новой схеме

Белозеров заявил, что слово "ресторан" воспринимается как нечто дорогостоящее. В новой концепции обслуживания такие вагоны могут получить другое название, отметил он. В РЖД считают, что оставить вагоны-рестораны в классическом виде необходимо только в фирменных и туристических поездах.

Компания предложила ввести наборы питания, чтобы их можно было разогреть в обычном вагоне. Новая линейка по набору еды уже выработана, она должна соответствовать определенным требованиям, рассказал Белозеров. Он добавил, что по ряду направлений уже курсируют несколько поездов, где тестируется новая концепция.

В нашей стране подобие вагона-ресторана появилось в 1910 году в составе экспресса между Санкт-Петербургом и Вержболово. К поездам дальнего следования вагоны-рестораны добавили значительно позже – к середине 1960-х годов. Ассортиментный минимум в вагонах-ресторанах утверждался Министерством торговли СССР. В него входили не менее двух первых блюд и четырех вторых блюд, не менее пяти холодных блюд и закусок, десерты и хлебобулочные изделия, винно-водочные и табачные изделия, пиво, а также горячие и безалкогольные напитки.



Глава РЖД отметил, что в плане питания у пассажира должно быть несколько альтернатив. К примеру, приобрести особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в обычном вагоне или заказать доставку через смартфон.

Кроме вопросов питания пассажиров, компания разрабатывает и другие новые сервисы. По словам руководителя холдинга, они позволят сделать пребывание в поездке сопоставимым с остановкой в гостинице.

В июне 2019 года генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов заявил о планах убрать вагоны-рестораны из части поездов. По его словам, это может произойти из-за их невостребованности.



Реформы назрели?

Президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин в разговоре с Москвой 24 согласился, что проблема заполняемости вагонов-ресторанов на многих направлениях существует.





Юрий Бусыгин президент Национального союза железнодорожников Если тащить такой вагон в составе поезда, это дополнительные затраты. Плюс ко всему нужно создавать высокий уровень обслуживания. А сегодня, к сожалению, даже по моим наблюдениям, заполняемость вагонов-ресторанов крайне низкая. Отказ от них – простая экономика.

Вагоны-рестораны на сегодняшний день сдаются в аренду другим компаниям. По словам Бусыгина, участники такого бизнеса зачастую получают очень низкий доход от своей деятельности.

"При этом на маршрутах к местам отдыха заполняемость вагонов-ресторанов еще просматривается. Люди едут отдыхать, деньги есть, не прочь туда и заглянуть. На большинстве других направлений такого нет", – рассказал Бусыгин.

Член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с Москвой 24 заявил, что изменения вагонов-ресторанов действительно необходимы.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров В том виде, в котором вагоны-рестораны работают сейчас, не учитываются интересы граждан. Поэтому реформа, конечно же, назрела. Причем их развитие должно идти с учетом мнения граждан. Это и расширение меню, смена дизайна, сервисной составляющей.

По мнению эксперта, вагоны-рестораны не пользуются большой популярностью в связи с низким качеством питания и его высокой стоимостью. Глава объединения пассажиров полагает, что концепцию с наборами питания должна стать дополнительной опцией для пассажира и она вряд ли способна полностью заменить вагоны-рестораны.

