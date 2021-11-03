Врач рассказал, какие сезонные овощи избавят от стресса

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что сезонные овощи, такие как морковь, свекла и капуста, богаты большим количеством различных витаминов, которые особенно необходимы организму в осенне-зимний период.

"В свекле обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы нам для нервной системы. Сейчас как раз из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается", – сказал эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Не менее важен хром. Из-за стресса осенью нас тянет на сладкое, которое его нивелирует. Но такая потребность как раз свидетельствует о нехватке хрома. Он есть в свекле и снижает тягу к сладкому.

Также в свекле присутствует марганец, который способствует быстрому заживлению различных повреждений на коже, добавил врач.

Морковь, по мнению специалиста, необходима всем. "Она богата витамином А, который важен для тех, у кого есть проблемы со зрением. Также в овоще в большом количестве присутствует кремний – он полезен для здоровья кожи, волос и ногтей", – объяснил собеседник Москвы 24.

Капуста является одним из главных источников витамина С, если есть ее после минимальной термической обработки, продолжает Арзамасцев. Кроме того, овощ богат витамином К. "Он улучшает биологию крови, созревание молодых кровяных телец и усвоение витамина D – это положительно влияет на настроение", – сказал врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Также в капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков. То есть люди, у которых нормальный калиево-натриевый обмен, не страдают отеками и имеют меньший риск, что у них будут проблемы с давлением.

При этом диетолог добавил, что людям, страдающим от воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, следует отказаться от употребления моркови, свеклы и капусты. "Особенно если у человека язва или гастрит в острой фазе, поскольку эти овощи богаты клетчаткой и она будет оказывать раздражающее действие на желудок", – заключил Арзамасцев.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева перечислила полезные свойства, которыми обладает свекла. В частности, в ней содержится пигмент бетацианин, который является мощным антиоксидантом. Также этот овощ укрепляет стенки сосудов, способствует понижению артериального давления, помогает выводить лишнюю жидкость из организма и улучшает работу печени, подчеркнула Дробышева.