Врач назвал единственный источник "хороших витаминов" в осенне-зимний период

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что употребление клюквы, брусники, облепихи и плодов шиповника поможет восполнить уровень витаминов в организме и укрепить иммунитет.
"Эти ягоды, наверное, сейчас единственный источник хороших витаминов, в том числе и витамина С, который укрепляет иммунитет в период простудных заболеваний", – отметил специалист.
Чтобы не растерять витамины, специалист советует употреблять ягоды с минимальной термической обработкой. "Если это, например, тот же шиповник, то его желательно минимально термически обрабатывать, делать из него какие-то отвары, иначе витамины будут уменьшаться", – объясняет диетолог.
При этом эксперт рекомендует есть не больше 100–150 граммов ягод в день. Тем, кто активно занимается спортом или имеет ослабленный иммунитет, количество можно повысить до 250 граммов в день, вреда от этого не будет, считает врач.
"Нужно ограничить эти ягоды, если есть проблемы с желудком, гастрит, какие-то заболевания кишечника, потому что они содержат большое количество клетчатки и достаточно кислые, то есть содержат соединения, которые в большом количестве будут отрицательно влиять на желудочную стенку", – заключил Арзамасцев.
Ранее ученые выяснили, что черника и клубника снижают риск возникновения сердечного приступа, а также в целом благотворно влияют на кровяное давление. Отмечается, что в них содержится много растительных соединений под названием антоцианы, которые, по мнению экспертов, улучшают здоровье человека.
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