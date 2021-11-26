Врач назвал единственный источник "хороших витаминов" в осенне-зимний период

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что употребление клюквы, брусники, облепихи и плодов шиповника поможет восполнить уровень витаминов в организме и укрепить иммунитет.

"Эти ягоды, наверное, сейчас единственный источник хороших витаминов, в том числе и витамина С, который укрепляет иммунитет в период простудных заболеваний", – отметил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог В основном осенне-зимние ягоды практически все кислые, там мало сахаров, большое количество клетчатки, и они, конечно, гораздо более полезны с точки зрения снижения веса и получения всех необходимых элементов, потому что отсутствие сахаров дополнительно позволяет сохранять эти витамины в лучшем качестве.

Чтобы не растерять витамины, специалист советует употреблять ягоды с минимальной термической обработкой. "Если это, например, тот же шиповник, то его желательно минимально термически обрабатывать, делать из него какие-то отвары, иначе витамины будут уменьшаться", – объясняет диетолог.

При этом эксперт рекомендует есть не больше 100–150 граммов ягод в день. Тем, кто активно занимается спортом или имеет ослабленный иммунитет, количество можно повысить до 250 граммов в день, вреда от этого не будет, считает врач.

"Нужно ограничить эти ягоды, если есть проблемы с желудком, гастрит, какие-то заболевания кишечника, потому что они содержат большое количество клетчатки и достаточно кислые, то есть содержат соединения, которые в большом количестве будут отрицательно влиять на желудочную стенку", – заключил Арзамасцев.

Ранее ученые выяснили, что черника и клубника снижают риск возникновения сердечного приступа, а также в целом благотворно влияют на кровяное давление. Отмечается, что в них содержится много растительных соединений под названием антоцианы, которые, по мнению экспертов, улучшают здоровье человека.