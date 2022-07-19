Безруков, Машков и "Ночные волки" внесены в проект нового пакета санкций ЕС – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В новый пакет санкций Евросоюза в отношении России включены актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, а также мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект списка.
"Ночные волки" больше не смогут ездить по Европе в соответствии с новыми санкциями в отношении России", – говорится в сообщении.
Кроме президента мотоклуба, под санкции подпали президент европейского отделения "Ночных волков" словак Йозеф Гамбалек и еще два партнера Залдастанова, а также гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
По данным издания, Словакии после согласования новых санкций необходимо будет заморозить активы и отказать Гамбалеку в возможности пересекать границу с другими странами Евросоюза.
Всего под новые санкции могут подпасть 47 физлиц и 8 юрлиц, среди которых есть командующие и украинские политики, перешедшие на сторону России. Новый пакет рестрикций включает в себя и ограничение деятельности Сбербанка в Европе, а также запрет деятельности российских судоходных, оружейных фирм, фонда "Русский мир" и движения "Юнармия".
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что новые антироссийские санкции подразумевают ограничения для физлиц и организаций, а также эмбарго на золото из РФ и дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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