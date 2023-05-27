ФРГ постарается сбалансировать присутствие РФ в стране в ответ на действия Москвы – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В ответ на сокращение числа сотрудников МИД ФРГ в РФ ведомство Германии постарается сбалансировать российское присутствие в стране. Об этом сообщает газета "Suddeutsche Zeitung" со ссылкой на источники в ведомстве.

"В свете этого решения для правительства ФРГ важно сохранить минимальное присутствие культурных посредников в России при одновременном обеспечении дипломатического присутствия", – говорится в заявлении.

Согласно информации, это окажется возможным тогда, когда во всех областях число сотрудников сократят.

"Что касается российского присутствия в Германии, правительство ФРГ будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс", – добавляется в сообщении.

По данным газеты, Москва решила сократить число сотрудников немецких ведомств в РФ до 350. Издание отметило, что страну придется покинуть дипломатам, учителям и работникам культурного центра имени Гете.

Ранее МИД РФ сообщил, что российские власти признали персонами нон грата пятерых диппредставителей Швеции в ответ на высылку пятерых российских дипломатов. В ведомство была вызвана посол Швеции в России Малена Мард. Ей также сообщили, что с 1 сентября 2023 года деятельность генерального консульства РФ в Гетеборге будет прекращена.