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15:19

Политика

Швеция выслала пятерых российских дипломатов

Фото: depositphotos/peter77

Власти Швеции выслали из страны пятерых российских дипломатов. Об этом рассказал министр иностранных дел государства Тобиас Билльстрем.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом", – заявил он в интервью телеканалу SVT.

Москва не оставит данный факт без внимания, передает ТАСС со ссылкой на российский диписточник. По его словам, ответ, безусловно, последует.

Ранее пресс-секретарь МИД Молдавии и европейской интеграции Филип Кожокару рассказал, что ведомство выслало одного из послов России после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. Диппредставителя объявили персоной нон грата.

После этого российский МИД выразил протест послу Молдавии Лилиану Дарию. В качестве ответной меры ведомство запретило въезд в государство ряду официальных лиц.

Позже СМИ выяснили, что Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня.

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