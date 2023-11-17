Визовые центры РФ во Франции прекратят работу с 24 ноября

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Визовые центры РФ в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге будут закрыты с 24 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства во Франции.

В дипмиссии порекомендовали обращаться по вопросам оформления виз в Россию в консульский отдел посольства РФ во Франции, генеральные консульства РФ в Страсбурге, Марселе и в канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер.

В сообщении уточнили, что посетители на оформление виз принимаются только по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства.

Ранее сообщалось, что власти Франции начнут процедуру депортации из страны 39 россиян, которые включены в список подозреваемых, склонных к радикальному исламу. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

До этого Дарманен заявил, что власти рассматривали возможность высылки из страны 11 граждан РФ, которые включены в перечень людей, склонных к радикальной идеологии. Всего же в списке числилось 60 россиян, у которых аннулировали вид на жительство. При этом 40 лиц из этого перечня находятся в заключении.

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