Франция депортирует 39 россиян, склонных к радикальному исламу

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Власти Франции начнут процедуру депортации из страны 39 россиян, которые включены в список подозреваемых, склонных к радикальному исламу. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Мы начнем процедуру их депортации, как только власти РФ дадут согласие их принять", – добавил он в эфире радио RMC.

Он также рассказал, что вначале французские власти выяснили, имеют ли еще эти лица гражданство РФ. Российские власти, в свою очередь, подтвердили эту информацию, идентифицировав подозреваемых.

"До начала конфликта на Украине мы депортировали множество граждан РФ", – подчеркнул глава МВД.

17 октября Дарманен сообщил, что власти рассматривали возможность высылки из страны 11 граждан РФ, которые включены в перечень людей, склонных к радикальной идеологии. Всего же в списке числилось 60 россиян, у которых аннулировали вид на жительство. При этом 40 лиц из этого перечня находятся в заключении.

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