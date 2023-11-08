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08 ноября, 14:19

Политика

МИД РФ прекратил соглашение об открытии греческого консульства в Москве

Фото: depositphotos/Hintau_Aliaksey

Действие соглашения между Россией и Грецией об открытии греческого консульства в Москве прекращено с 1 ноября. Это следует из сообщения МИД РФ, размещенного на портале правовой информации.

Соглашение между правительствами двух стран было заключено в форме обмена нотами 22 февраля 2002 года.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Россия хочет открыть консульство в армянском городе Капан Сюникской области, которое будет находиться на границе с Азербайджаном.

По его словам, армянская сторона будет не против, если это произойдет. Однако он подчеркнул, что ему сложно сказать, на каком этапе находится сейчас открытие в Капане консульства РФ.

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