Генконсульство Германии закрылось в Калининграде

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Генеральное консульство Германии в Калининграде прекратило свою работу с 30 ноября, говорится на сайте генконсульства ФРГ.

Уточняется, что после закрытия по паспортным и консульским вопросам стоит обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

"По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве", – заявили в немецком ведомстве.

До этого на сайте МИД России разместили сообщение о том, что Москва расценивает решение министерства иностранных дел ФРГ о закрытии генеральных консульств РФ как шаг к разрушению отношений между государствами. Речь идет о генконсульствах России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Ранее в министерстве иностранных дел Германии сообщили, что Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти генконсульств Российской Федерации в ФРГ.

Также сообщалось, что Берлин намерен закрыть до ноября этого года свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Это произойдет после ограничения числа сотрудников данных учреждений Германии в России.

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