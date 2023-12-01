Генконсульство Германии закрылось в Новосибирске

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Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило работу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На сайте кабмина ФРГ по всем вопросам просят обращаться в посольство страны, открытое в Москве.

Накануне свою работу прекратило Генконсульство Германии в Калининграде. После закрытия по паспортным и консульским вопросам стоит обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а визовые вопросы решать исключительно в визовом отделе посольства в Москве.

До этого в министерстве иностранных дел Германии сообщили, что Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти генконсульств Российской Федерации в ФРГ. Речь идет о генконсульствах России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Также сообщалось, что Берлин намерен закрыть до ноября этого года свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

В МИД России сообщили, что Москва расценивает решение министерства иностранных дел ФРГ как шаг к разрушению отношений между государствами.

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