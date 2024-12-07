07 декабря, 15:46Политика
Посольство РФ откроется в Доминиканской Республике в 2025 году
Фото: ТАСС/EPA/Orlando Barria
Россия откроет посольство в Доминиканской Республике в следующем году. Об этом сообщил представитель дипмиссии этой страны Алехандро Ариас Сарсуэла.
"Но сейчас это зависит от российской стороны, более точной даты у нас пока нет", – цитирует его ТАСС.
Как отметил посол, это связано с тем, что РФ необходимо решить некоторые технические вопросы.
Ранее Румыния уведомила Россию о закрытии консульства в Ростове-на-Дону. Такой шаг обусловлен решением России в ответ на недружественные действия властей Румынии.
При этом число зарубежных учреждений России должно вырасти. В конце прошлого года анонсировалось, что уже согласованы решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генконсульств в городах Капан в Армении, Актау в Казахстане, Самарканд в Узбекистане, Денпасар в Индонезии и Мале в Мальдивской Республике.