Кабмин РФ распорядился открыть генконсульство России в китайском городе Ухань

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российского генерального консульства в китайском городе Ухань. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе подчеркивается, что министерству иностранных дел РФ необходимо установить штатную численность сотрудников генконсульства в Ухане, а также утвердить его штатное расписание.

Между тем Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике. Об этом ранее сообщил представитель дипмиссии этой страны Алехандро Ариас Сарсуэла. Однако точной даты пока нет, это связано с тем, что РФ необходимо решить некоторые технические вопросы.