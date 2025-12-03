Захарова заявила, что НАТО перешла к запугиваниям

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявления председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне об ударах по РФ. По ее словам, на Западе перешли к тактике запугиваний и угроз.

Драгоне в интервью Financial Times допустил возможность нанесения "упреждающего удара" на фоне предполагаемых действий России против Североатлантического альянса, назвав это "оборонным действием".

Захарова обратила внимание, что эти слова прозвучали именно в период активизации усилий по украинскому урегулированию. Также перед этим была серия публикаций, направленных против РФ.

Дипломат отметила, что подобные материалы не дали ожидаемого эффекта и переговоры продолжились, после чего на Западе перешли к более жестким угрозам, нацеленным на срыв договоренностей. По мнению представителя российского МИД, такая тактика отвечает интересам западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении боевых действий.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если европейские страны начнут конфликт, что РФ готова "прямо сейчас".

Высокопоставленный представитель НАТО ответил на это заявление тем, что российская армия на данный момент "не способна воевать с Европой". Кроме того, страны Альянса не будут сидеть сложа руки в случае нападения России на союзника по военно-политическому блоку, указал он.