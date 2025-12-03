Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 10:34

Политика

Захарова заявила, что НАТО перешла к запугиваниям

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявления председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне об ударах по РФ. По ее словам, на Западе перешли к тактике запугиваний и угроз.

Драгоне в интервью Financial Times допустил возможность нанесения "упреждающего удара" на фоне предполагаемых действий России против Североатлантического альянса, назвав это "оборонным действием".

Захарова обратила внимание, что эти слова прозвучали именно в период активизации усилий по украинскому урегулированию. Также перед этим была серия публикаций, направленных против РФ.

Дипломат отметила, что подобные материалы не дали ожидаемого эффекта и переговоры продолжились, после чего на Западе перешли к более жестким угрозам, нацеленным на срыв договоренностей. По мнению представителя российского МИД, такая тактика отвечает интересам западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении боевых действий.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если европейские страны начнут конфликт, что РФ готова "прямо сейчас".

Высокопоставленный представитель НАТО ответил на это заявление тем, что российская армия на данный момент "не способна воевать с Европой". Кроме того, страны Альянса не будут сидеть сложа руки в случае нападения России на союзника по военно-политическому блоку, указал он.

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

Читайте также


политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика