СМИ сообщили о планах Дании ввести COVID-паспорта

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Власти Дании намереваются ввести цифровые COVID-паспорта, сообщает News.ru.

Ожидается, что такой шаг позволит хотя бы частично возобновить деловую жизнь страны. Имея при себе этот документ, граждане Дании смогут покидать ее. В первую очередь это коснется тех, кто выезжает из страны с деловыми целями.

Нововведение должны представить 3 февраля, а уже через месяц его могут ввести в обращение. В таком паспорте будет содержаться информация о вакцинации, а позже там появится информация о наличии антител.

COVID-паспорта позволят вновь начать работать парикмахерам и массажистам. Вакцинированные от коронавируса смогут посещать кафе, рестораны, музыкальные фестивали и другие массовые мероприятия.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.

Голикова обратила внимание регионов на вредность введения ковидных паспортов. Она подчеркнула, что единственным документом по закону является сертификат привитого.

Большинство россиян не поддерживает введение так называемых COVID-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Против введения таких документов выступили 59% опрошенных.