Гинцбург рассказал, в каком случае уровень антител может снизиться

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Уровень антител может снизиться, если сделать вторую прививку от COVID-19 через две недели после первой, а не через три. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если мы снизим промежуток до 14 дней, то мы понизим уровень протективных антител", – сказал Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.

Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".