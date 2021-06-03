Попова заявила, что в России нет риска распространения "черной плесени"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Роспотребнадзор не видит риска распространения в России мумормикоза, известного также как "черная плесень". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи – стационарной, амбулаторной – мы таких угроз распространения не видим", – сказала она.
При этом, по ее словам, данная инфекция представляет опасность при ослабленном иммунитете, в том числе на фоне перенесенного коронавируса, поэтому для снижения риска заражения "черной плесенью" необходимо соблюдать санитарные нормы и носить маски.
"Черная плесень", любой инфекционный агент опасен всегда. Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура – это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски – крайне важны", – цитирует Попову РИА Новости.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что распространение "черная плесени" на территории России маловероятно, поскольку в Индии другие климатические условия и культура питания.
Как сообщалось, в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.
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