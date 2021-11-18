Ученые РФ создали основу лекарства, блокирующего проникновение коронавируса в клетку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Российские ученые создали блокирующую проникновение коронавируса в клетку молекулу, которая станет основой для нового лекарства от COVID-19. Об этом сообщил заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН Вадим Макаров.
Он рассказал, что созданная молекула получила название PDSTP. Макаров отметил, что она присоединяется к клетке хозяина и блокирует возможность присоединения вируса.
"Это приводит к тому, что вирус далее не может присоединиться к АСЕ2-рецептору, прекращается его проникновение внутрь клетки, прекращается репликация и жизненный цикл вируса. <...> Ориентируемся на то, что завершим доклинические испытания в апреле–мае и будем подавать документы для регистрации на первую фазу клинических испытаний", – цитирует Макарова ТАСС.
По его словам, разработанная молекула обладает такой же активностью, как и "Ремдесивир". При этом профилактическое действие PDSTP даже выше.
"Мы пошли по пути разработки лекарственной формы в виде спрея, чтобы блокировать именно самые первые симптомы. В настоящий момент был разработан прототип лекарственной формы, это однопроцентный раствор. Но мы, безусловно, обдумываем и вопросы относительно других лекарственных форм", – заключил Макаров.
Ранее американские ученые отобрали около 500 видов животных, которые регулярно контактируют с человеком, могут заражаться сами и передавать вирус человеку. Помимо летучих мышей и грызунов, в список вошли пятнистый олень, норка или азиатский буйвол, выращиваемые и содержащиеся в неволе, норки. Кроме того, высокий риск заражения оказался у большинства приматов, некоторых непарнокопытных, ленивцев, муравьедов, панголинов, а также у домашних кошек.
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