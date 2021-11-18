В Минздраве РФ исключили возможность подтверждения COVID-19 по УЗИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для подтверждения или опровержения наличия у пациента коронавирусной инфекции нельзя использовать ультразвуковое исследование. Об этом говорится в обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

"С помощью УЗИ легких нельзя исключить диагноз COVID-19. Нет достаточного количества научных данных для оценки тяжести поражения легких с помощью УЗИ", – говорится в тексте.

В документе отмечается, что результаты ультразвукового исследования нужно сопоставлять с клинико-лабораторной картиной и данными компьютерной томографии.

Ранее министерство здравоохранения России выпустило обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Документ подготовлен ведущими российскими экспертами на основе накопленных научных и клинических данных. Часть изменений и уточнений коснулась обеспечения безопасности оксигенотерапии.