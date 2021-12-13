В Кремле рассказали о позиции Путина по QR-кодам на транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин исходит из принципа определения интересов людей в качестве главного приоритета при разработке сложных законодательных инициатив, в том числе проекта о QR-кодах на транспорте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
"Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции: интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", – сказал Песков, комментируя снятие законопроекта о QR-кодах на транспорте с рассмотрения Госдумы.
По словам представителя Кремля, партия "Единая Россия" при разработке данной инициативы заняла достаточно жесткую позицию. При совместном с Минтрансом изучении деталей законопроекта выяснилось, что ее реализация представляет собой сложную задачу, пояснил Песков.
"Стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать (отсутствие. – Прим. ред.) негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения", – добавил Песков.
О том, что законопроект о QR-кодах в транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он объяснил, что данное решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.
Позже стало известно, что доработкой соответствующего документа планирует заняться министерство транспорта РФ. Кроме того, о необходимости доработки проекта заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения – Володин
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