Иммунолог рассказал об опасной температуре тела при "Омикроне"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса температура тела может подниматься до 38–38,5 градуса.
По словам эксперта, к врачу следует срочно обратиться, когда на протяжении нескольких дней не получается сбить высокую температуру препаратами.
"Если человек относительно здоровый, то высокой температурой считается значение 38,5 градуса. Но эксперты рекомендуют сбивать температуру на значении 38 градусов", – пояснил Крючков "Известиям".
Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.
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