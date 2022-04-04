Диетолог развеял мифы о пользе тунца и авокадо для похудения

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Диетолог Энкарни Перес развеял мифы о легких продуктах для избавления от лишних килограммов, таких как авокадо и тунец. Об этом сообщает издание La Vanguardia.
По словам эксперта, частой ошибкой людей, желающих сбросить избыточный вес, становится чрезмерное употребление продуктов вроде орехов или авокадо. Принято считать, что для похудения стоит ограничивать себя лишь в явно вредных продуктах, таких как жареное мясо и сладости. Однако легкий салат с авокадо, приправленный оливковым маслом, в который добавляют орехи, яйца и тунец, не способствует избавлению от лишних килограммов.
"В итоге можно легко получить в блюде 1 500 калорий, что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть", – подчеркнул диетолог.
Перес выразил уверенность, что худеющим людям даже полезные продукты стоит употреблять в умеренных количествах, с осторожностью их комбинируя.
"Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого", – пояснил эксперт.
Диетолог призвал худеющих отказаться от продуктов, не приносящих насыщение, таких как алкоголь, колбасные изделия, йогурты, вяленые сыры. Альтернативой им может быть полезный перекус: морковь, яблоко, банан, сухофрукты или тарелка с овсяными хлопьями, заправленная натуральным йогуртом.
Ранее врач-диетолог, нефролог Анна Коробкина развеяла мифы об употреблении супа. По ее словам, суп необязательно есть в обед, а полный отказ от него не приведет к каким-либо заболеваниям. Не поможет суп и похудеть: в нем недостаточно питательных веществ для полного насыщения.
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